Спальня - найбрудніше місце в будинку

Як зазначає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, з цієї причини 34% британців стикаються з симптомами алергії саме в цій кімнаті. Притому, 17% людей міняють постільну білизну тільки раз на місяць, показало опитування 2000 жителів Британії.

Для 33% осіб вітальня є найбільш алергенною кімнатою, для 18% - кухня. А жителі Лондона міняють білизну кожні 2 місяці, що робить квартири городян найбруднішими в країні. Зазвичай викликають алергію цвіль, пилові кліщі і шерсть тварин. І в 78% випадків через ці алергени люди починають чхати, у 73% - сверблять очі, а у 25% з'являється висип.

Не дивно, що 13% страждають від симптомів алергії до трьох разів на тиждень, а 6% - до п'яти разів на тиждень. Лише близько 17% людей пилососять килими кожен день.