Кашель антибіотиками лікувати не можна, попереджають лікарі, які провели дослідження близько 2000 пацієнтів з 12 країн ЄС. Виявилося, тяжкість симптомів і тривалість хвороби у хворих, які лікувалися антибіотиками від бронхіту і кашлю, що тривав більше 28 днів, не відрізнялися від показників групи плацебо (засоби приймалися протягом тижня три рази в день).

Антибіотики не спрацьовували навіть з літніми пацієнтами (60 років і старше). Однак, якщо підозрюється пневмонія, від антибіотиків відмовлятися не можна. Пол Літтл з Університету Саутгемптона підкреслює: лікування респіраторних інфекцій амоксициліном може нашкодити (неприємні побічні ефекти у вигляді діареї, висипу, блювоти і бактеріальної резистентності).

За словами експертів, у більшості випадків негострі респіраторні інфекції проходять самі собою. Антибіотики тут не потрібні, адже вони спровоковані вірусами. Між тим, багато пацієнти просять виписати їм антибіотики, вважаючи, що такі препарати - синонім швидкого і ефективного ліки.

Епідеміолог