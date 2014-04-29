У Росії планують "зачистити" ринок ліків

Російському ринку лікарських препаратів необхідна санація, яка дозволить зберегти найбільш сучасні інноваційні препарати і дженерики (аналоги оригінальних ліків). Про це заявила директор департаменту МОЗ РФ Олена Максимкіна, повідомляють РИА Новости.

За даними відомства, в російський реєстр лікарських засобів входить близько 20 тисяч найменувань. А якщо врахувати різні форми дозування і фасування, то їх кількість перевищить 35 тисяч варіацій. При цьому кількість оригінальних препаратів на ринку становить лише 23 %.

«За часткою сегмента вироблених лікарських препаратів ми займаємо одне з провідних місць у світі. Вважаємо, що назріла необхідність санації товарної маси на ринку лікарських препаратів зі збереженням кращих інноваційних та генеричних препаратів в номенклатурі і держреєстрі», - заявила Максимкина.

Представник МОЗ розповіла, що покупці сьогодні більше витрачаються на імпортні ліки, проте в асортименті аптек останнім часом переважають порівняно недорогі вітчизняні препарати. У МОЗ переконані, що російський бізнес знайде вигоду в розробці і виробництві оригінальних препаратів.

Повідомляється також, що за останні 15 років обсяг фармринку в країні виріс більш ніж в чотири рази. При цьому частка рецептурних ліків перевищила 50 %.