Дівчата, яких дражнять товстими, дійсно набирають вагу

Дівчата, яких дражнять товстими, дійсно згодом набирають вагу, йдеться в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі JAMA Pediatrics, пише Газета.ру.

Зокрема, це стосується тих дівчат, яких називають товстими у віці з 10 до 15 років.

Вченим вдалося виявити закономірність, згідно з якою у віці 19 років такі дівчата вже страждають від зайвої ваги.

Дослідники припускають, що це відбувається не тільки через схильність дівчат до повноти, але і через психологічний фактор.

Зокрема, набір ваги пояснюється дією гормону кортизолу, який є регулятором вуглеводного обміну організму, а також бере участь у розвитку стресових реакцій.