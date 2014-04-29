Дівчата, яких дражнять товстими, дійсно набирають вагу
14:04, 29 квітня 2014Зарубіжні новини
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Зокрема, це стосується тих дівчат, яких називають товстими у віці з 10 до 15 років
Дівчата, яких дражнять товстими, дійсно згодом набирають вагу, йдеться в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі JAMA Pediatrics, пише Газета.ру.
Зокрема, це стосується тих дівчат, яких називають товстими у віці з 10 до 15 років.
Вченим вдалося виявити закономірність, згідно з якою у віці 19 років такі дівчата вже страждають від зайвої ваги.
Дослідники припускають, що це відбувається не тільки через схильність дівчат до повноти, але і через психологічний фактор.
Зокрема, набір ваги пояснюється дією гормону кортизолу, який є регулятором вуглеводного обміну організму, а також бере участь у розвитку стресових реакцій.
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