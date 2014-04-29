У Саудівській Аравії кількість інфікованих MERS-CoV вже перевищила 300 осіб

Загальне число хворих у королівстві з моменту початку розповсюдження MERS-CoV у 2012 році зросла до 339 осіб, з яких 102 померли, пише Reuters.

Осередки захворювання фіксуються в Джидді, Табуку, Мецці, Даммамі і столиці країни Ер-Ріяді. Для контролю за поширенням інфекції та забезпечення спокою населення Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії прийняло рішення про влаштування трьох медичних центрів (в Ер-Ріяді, Джідді і Даммамі), які будуть приймати виключно пацієнтів з коронавірусом. Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я королівства Абдулла ал-Рабья (Abdullah al-Rabiah) позбувся посади у зв'язку із зростанням захворюваності MERS-CoV.

У той же час влада Єгипту повідомилиа про підтвердження діагнозу MERS-CoV у жителя країни, що приїхав з Ер-Ріяда. В даний час 27-річний пацієнт з північного Єгипту проходить лікування в одному з каїрських стаціонарів.

Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому був виявлений нещодавно і став причиною спалаху гострих респіраторних захворювань на Близькому Сході. Незважаючи на високу летальність і можливість передачі вірусу від людини до людини, MERS-CoV, на думку ВООЗ, не несе глобальної загрози.

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