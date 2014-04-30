Вчені створили біологічний "вимикач" для мозку

Він ефективно пригнічує нейронну активність за допомогою імпульсів світла. У 2005 році Карл Дейссерот з'ясував, як "вимикати" і "вмикати" окремі клітини за рахунок світла (метод оптогенетики), розповідає Meddaily.ru з посиланням на The Independent. Даний підхід краще "вмикав" клітини. Але тепер можна ефективно і "вимикати".

Для цього довелося переробити світлочутливі білки. Точне "вимикання" нейронних ланцюгів дозволить детально досліджувати поведінку людини, мислення та емоції у зв'язку з нейронними ланцюгами. Одночасно з цим підвищення чутливості до світла в справі придушення активності дає можливість посилити потенціал мозку. Нова технологія спирається на зміну 10 амінокислот у оптогенетичному білку, чутливому до світла.

Швидкість впливу становить мілісекунди. Це чіткість унікального рівня. У перспективі "вимикання" буде використовуватися для лікування розладів неврологічного характеру. Просто можна заблокувати проблемні частини мозку з мінімальними наслідками. Наприклад, дослідження активно підтримує Мераб Кокайя з Лундського університетського госпіталю, фахівець, що займається епілепсією.