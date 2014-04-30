Нестача жирів у їжі шкодить мозку

Дієта з недостатнім вмістом жирів небезпечна для мозку - вона загрожує зниженням когнітивних здібностей. Про це говорять результати дослідження, проведеного в університеті Тафтса, пише Likar.info.

У своєму дослідженні вчені під керівництвом Теммі Худоби оцінили роль довголанцюгових поліненасичених жирних кислот у роботі мозку. У рамках експерименту учасники проходили серію тестів на пам'ять, увагу, навички планування і організації. Рівень вживання альфа-ліноленової, ейкозапентаєнової, а також докозагексанової кислот відстежували за допомогою анкети.

Аналіз результатів продемонстрував, що недостатнє споживання жирів веде до погіршення когнітивних функцій протягом двох років. Хорошим джерелом ПНЖК є жирна риба (лосось, форель, тунець).