Вчені з'ясували, чому чоловіки живуть менше, ніж жінки

Досі механізми та можливі фактори ризику, які стоять за цєю нерівністю статей, залишалися невідомі.

У новому дослідженні, опублікованому в одному з провідних журналів в галузі генетики "Nature Genetics", міжнародна команда дослідників проаналізувала ДНК зразків крові більш ніж 1600 літніх чоловіків. Вчені виявили, що найбільш поширеною генетичною зміною було зменшення частки Y-хромосом щодо кількості білих клітин крові.

Дослідники вивчали групу чоловіків протягом багатьох років і змогли виявити кореляцію між зниженням кількості Y-хромосом і зменшенням тривалості життя незалежно від причини смерті. Провідний фахівець дослідження Ларс Форсберг зазначив, що також була виявлена кореляція між втратою Y-хромосоми і ризиком смертності від раку.

Y-хромосома є тільки у чоловіків, і гени, що містяться в ній, вважалися пов'язаними з визначенням статі і виробленням сперми. Вважалося, що Y-хромосома не має особливого значення і містить дуже мало генетичної інформації. Результати нового дослідження показали, що саме ця хромосома відіграє важливу роль у придушенні пухлин і дає ключ до розуміння того, чому чоловіки хворіють на рак частіше, ніж жінки.

На думку авторів дослідження, аналіз Y-хромосоми в майбутньому може стати корисним маркером для передбачення ризику розвитку онкологічних захворювань у чоловіків.

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