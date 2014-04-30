Впевненість у собі - головне при подоланні стресу

Самооцінка частково впливає на те, як людина оговтується від травматичних подій, пише Meddaily.ru з посиланням на Live Science. Вчені зробили цей висновок, просканувавши мозок студентів до землетрусу, що стався в Японії в 2011 році. Після землетрусу сканування повторилося. Далі почався період спостережень, який показав, наскільки мозок людини пластичний.

Сканування, яке проводилося відразу після катастрофи, виявило скорочення обсягу гіпокампу та орбітофронтальної кори. Через рік гіпокамп продовжував зменшуватися, а показники депресії і тривожності не покращилися. Зате обсяг орбітофронтальної кори збільшився. І цей процес був пов'язаний з тим, наскільки впевненими відчували себе люди відразу після землетрусу.

Структурні зміни в мозку, що відбуваються після травматичної події, динамічні, кажуть фахівці в особі Ацуси Секигути. Ймовірно, люди з більш високою самооцінкою краще регулюють емоційний дистрес, що відображається на змінах мозку. Ще належить з'ясувати, чи можна зміни повернути назад. Особлива сприйнятливість гіпокампу та орбітофронтальної кори до стресу пов'язана з тим, що обидві ці зони реагують на нейрохімічні сполуки, пов'язані зі стресовою відповіддю. До таких сполук відносяться кортизол і норадреналін.