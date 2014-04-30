Bayer може продати свій полімерний бізнес

Це дозволить їй зосередитися на основній діяльності з випуску лікарських препаратів, пише Reuters.

Питання про продаж підрозділу, що спеціалізується на виробництві поліуретану, було піднято кілька місяців тому після того, як до нього виявила інтерес компанія Evonik Industries AG. Однак досі остаточне рішення прийнято не було.

Найбільший німецький фармвиробник у квітні минулого року знизив прогноз по підрозділу в зв'язку з падінням квартального прибутку MaterialScience більш ніж на чверть. Почасти зниження фінансових показників пов'язано з жорсткою ціновою конкуренцією, нав'язаної близькосхідними виробниками пластику, в першу чергу компанією Sabic.

MaterialScience було засновано в 2004 році, до цього часу підрозділ має 30 виробничих майданчиків по всьому світу, на яких працює більше 14 тис. осіб. Продажі підрозділу в 2012 році досягли 11,5 млрд доларів.

Ремедіум