Надрукований гіпс пришвидшує зрощення кісток

Турецький студент Денис Карахасін створив пластиковий гіпс, який прискорює процес зрощення кісток. Гіпс був надрукований на 3D-принтері, а лікувальний ефект обумовлений ультразвуком, пише Likar.info.

Здатність ультразвукових вібрацій загоювати переломи відома давно, але складність полягала в тому, що вона виявлялася тільки при дуже близькому контакті з тілом. Надрукований пластиковий гіпс виглядає як рукав, в якому травмовані ділянки шкіри залишаються відкритими. В його корпус вбудовані генератори ультразвуку, і кістки зростаються на 40% швидше.

Поки що пристрій існує у вигляді прототипу.