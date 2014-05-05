Антибіотики скоро перестануть діяти - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що незабаром антибіотики перестануть діяти через їх надмірне застосування.

ВООЗ б'є на сполох через глобальне розповсюдження нових форм бактерій, стійких до антибіотиків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як вважають фахівці, люди знову можуть почати вмирати від простих інфекцій, якщо нові ліки не буде розроблено і впроваджено в терміновому порядку.

Стійкість у мікроорганізмів розвивається на даний момент навіть до найбільш досконалих із доступних препаратів, попереджають медики.

ВООЗ покладає провину на надмірне застосування антибіотиків на лікарів і на пацієнтів, що неправильно вживають ліки.

Організація закликає поліпшити нагляд над раціональним застосуванням нових і майбутніх ліків.

Джерело: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/04/140430_rn_antibiotic_who_warning.shtml