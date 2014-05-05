Корисні властивості клітковини

Клітковина має дивовижні властивості. Один з продуктів її розпаду потрапляє в мозок, допомагаючи контролювати голод. Притому, концентрація "гормонів голоду" в шлунково-кишковому тракті може не змінюватися. Це довів експеримент з мишами, пише Meddaily.ru з посиланням на New Scientist з посиланням на відкриття Гарі Фроста з Імперського коледжу Лондона.

Виявилося, що гризуни, які сиділи на жирних продуктах, не так швидко набирали вагу, якщо в їжу додавали клітковину. Фрост використовував сканер, що показує, що відбувається з ацетатом, найпоширенішою жирною кислотою, що виробляється в кишечнику, при розкладанні клітковини. Вважається, подібні жирні кислоти метаболізуються в печінці. Однак з'ясувалося, що ацетат потрапляє в мозок, де він осідає у гіпоталамусі - зоні, яка контролює голод. Коли в мозок гризунів ацетат вводився безпосередньо, апетит також пригнічувався.

Якщо ацетат працює аналогічним чином в організмі людей, то клітковина може стати універсальним засобом проти ожиріння. Правда, за словами Фроста, збільшення її споживання не гарантує посилення ефекту. Справа в тому, що людині доведеться споживати клітковину у величезних кількостях. Більш перспективним буде створення препарату на основі ацетату або зміна самої клітковини з метою збільшення відсотка жирної кислоти, яка вивільняється в кишечнику .