Коли волосся росте швидше

У ході дослідження японські вчені спеціально порушували режим сну і неспання добровольців і спостерігали, що зрушення ритму позначається на рості волосяних фолікулів. Вчені вважають, що ці знання допоможуть у вивченні і вирішенні проблеми інсомнія (безсоння) та інших порушень циркадних ритмів.

В іншому дослідженні вчені виявили, що мітотичний цикл (сукупність процесів, в ході яких відбувається мітоз - поділ клітин) залежить від циркадного ритму. І вранці волосся росте швидше, ніж у другій половині дня. Саме під час мітозу клітина найбільш схильна до пошкодження. Експеримент, проведений на мишах, показав, що при впливі гамма-випромінювання на них в першій половині дня, під час мітотичного піку, випадало досить багато волосся. А після такого ж впливу у другій половині дня випадання волосся було мінімальним. Це відкриття швидше за все дозволить надалі скоротити шкідливі наслідки променевої терапії у пацієнтів при лікуванні онкологічних захворювань.