Як мозок допомагає навчитися грі на фортепіано та іншим моторним навичкам

Американські біологи зв'язали проекційні зони мозку людини з моторними навичками, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Nature, пише Газета.ру.

Зокрема, дослідники припускають, що саме завдяки цим зонам люди можуть вивчати нові руху, а згодом їх і застосовувати.

До таких моторних навичок, наприклад, можна віднести гру на фортепіано.

Дослідники стверджують, що їх відкриття показує, наскільки пластичний мозок, а також уточнює механізми, що відповідають за навчання людини певним навичкам і їх подальше застосування.