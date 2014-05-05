Як мозок допомагає навчитися грі на фортепіано та іншим моторним навичкам
11:49, 05 травня 2014Зарубіжні новини
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Відкриття показує, наскільки пластичний мозок
Американські біологи зв'язали проекційні зони мозку людини з моторними навичками, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Nature, пише Газета.ру.
Зокрема, дослідники припускають, що саме завдяки цим зонам люди можуть вивчати нові руху, а згодом їх і застосовувати.
До таких моторних навичок, наприклад, можна віднести гру на фортепіано.
Дослідники стверджують, що їх відкриття показує, наскільки пластичний мозок, а також уточнює механізми, що відповідають за навчання людини певним навичкам і їх подальше застосування.
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