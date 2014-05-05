Вчені розробили нову протипухлинну ДНК-вакцину

Вчені розробили нову ДНК-вакцину, яка діє не на пухлинні клітини, а на кровоносні судини, якими ракові клітини поширюються в організмі. Вакцина також стимулює розвиток імунної відповіді, посилюючи його завдяки феномену, відомого як розсіяння епітопу.

Фахівці на чолі з Андреа Фаччіабене (Andrea Facciabene) створили ДНК-вакцину, що діє на клітини, що несуть на своїй поверхні білок TEM1 (пухлинний ендотеліальний маркер 1). TEM1 активно експресується в пухлинних тканинах і практично відсутня у здорових клітинах.

Зв'язуючись з TEM1, нова вакцина, яка отримала назву TEM1-TT, істотно знижує процес васкуляризації пухлини, знижує надходження кисню до ракових клітин, що призводить до пригнічення розвитку пухлин. Ефективність нової вакцини була перевірена на трьох лініях мишей, які страждали на рак молочної залози, кишечника і раком шийки матки. У всіх випадках після введення вакцини спостерігалося пригнічення пухлинного росту та процесу формування кровоносних судин, кількість імунних клітин у місці локалізації пухлини зростала. Важливою особливістю вакцини TEM1-TT є те, що її введення не призводить до розвитку побічних ефектів.

Автори вважають, що новий підхід до ДНК-вакцин проти раку, зробить лікування пухлин більш ефективним. Вакцину можна використовувати як для профілактики пухлинних захворювань, так і для комбінованої терапії - спільно з променевою і хіміотерапією. Найближчим часом дослідники планують приступити до проведення клінічних досліджень.

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