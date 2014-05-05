Якщо дитині сняться кошмари, можливо, над нею знущаються в школі

Якщо дитині сняться нічні кошмари, то, можливо, над нею знущаються в школі, попереджають фахівці в особі доктора Сузет Тані Лереи з Університету Уорвік. Кошмари досить часто відвідують дітей. На них скаржаться до 10% дітей, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Дослідження 6438 дітей показало: неприємні сни підвищували ризик наявності знущань в школі. Батькам варто потурбуватися про це питання, якщо кошмари відбуваються часто або впродовж тривалого часу. Мабуть, стрес, викликаний знущаннями однолітків, виражається у формі неприємних снів. У рамках дослідження, коли дітям виповнювалося 12 років, їх опитували на предмет наявності кошмарів і випадків лунатизму.

Кошмари були у чверті 12-річних дітей (це майже у кожного 10-го), а напади лунатизму - у 12%. Більше однієї дитини з кожних трьох стикалися мінімум з однією з названих проблем. І саме проблеми у стосунках з однолітками діяли в якості потужного стимулу. Відомо, що вночі мозок людини опрацьовує інформацію, отриману днем. Тому по снах можна зробити досить точний висновок про психічний і емоційний стан людини. Крім знущань, кошмари викликають переживання з приводу іспитів, особистих взаємин або навіть насильства.