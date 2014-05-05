AstraZeneca не погодилася продати свої акції Pfizer за $106 млрд

AstraZeneca відкинула пропозицію про поглинання компанією Pfizer, яка оцінила британського виробника в 106 млрд доларів, пише Drug Discovery&Development. Таким чином, вже третя спроба Pfizer купити AstraZeneca завершилася невдачею.

Ще в січні поточного року американська компанія була готова заплатити за 46,61 фунтів (76,62 долара) за кожну акцію AstraZeneca. Зараз Pfizer збільшила ціну до 50 фунтів (84 доларів), оцінивши таким чином шведсько-британського виробника в 106 млрд доларів. Пропонована сума на 32% вище котирувань компанії на закриття ринку в четвер і на 39% - на закриття ринку 3 січня, коли було зроблено початкове пропозицію.

Однак, на думку керівництва AstraZeneca, пропонована сума неадекватна реальній вартості виробника. Як відзначають в компанії, поглинання та його наслідки можуть негативно позначитися на процесі розробки перспективних лікарських препаратів.

Можлива операція між великими міжнародними виробниками швидко прийняла політичне забарвлення. Критики злиття побоюються, що воно потягне за собою скорочення робочих місць і зниження масштабності наукових досліджень у Великобританії. У зв'язку з цими побоюваннями, керівництво Pfizer направив прем'єр-міністру Великобританії Девіду Кемерону лист, в якому пообіцяло зберегти значну присутність в країні виробника.

В даний час в штаті AstraZeneca налічується більше 51 тисячі співробітників по всьому світу. У минулому році продажі компанії склали 25,7 млрд доларів.

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