Харчування до зачаття впливає на будову ДНК майбутньої дитини - вчені

Дослідники з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини вивчили унікальний експеримент природи в сільській місцевості Гамбії, де залежність населення від вирощених продуктів і сезонного клімату накладає відбиток на структуру харчування в дощові і сухі сезони.

Вчені порівняли дві групи жінок: тих, хто завагітнів у пік сезону дощів, і в пік сухого сезону. Вимірюючи концентрацію поживних речовин в крові, а потім аналізуючи зразки крові 2-8 місячних немовлят, дослідники виявили, що дієта матері до зачаття справила значний вплив на властивості ДНК її дитини.

Гени успадковуються безпосередньо від батьків, однак їх експресія керується епігенетичними змінами в ДНК. До однієї з таких модифікацій належить маркування генів з особливими хімічними сполуками - метильными групами, що призводить до припинення експресії певних генів. Такі сполуки беруть участь в обміні ключових поживних речовин, включаючи фолієву кислоту, вітаміни В2, В6 і В12, холін і метіонін .

Дослідники виявили, що діти, зачаті в дощові періоди, незмінно мали більш високі показники метильних груп, які були пов'язані з рівнем різних поживних речовин в крові матері. Сильні зв'язки були виявлені також між двома групами речовин та індексом маси тіла матерів, однак функціональні наслідки цих ефектів поки не були з'ясовані.

На думку професора Ендрю Прентиса з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, кінцева мета дослідження полягає у визначенні оптимальної дієти для матері, яка дозволила б запобігти дефекти процесів метилювання ДНК дитини.

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