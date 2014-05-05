Зайва сонливість у зрілому віці - одна з ознак передчасної смерті

Всі знають про шкоду хронічного недосипання і всі знають, якими наслідками це загрожує: надмірною сонливістю, втратою уваги і концентрації, головними болями, неуважністю і іншим. Але навряд чи ви здогадувалися про те, що зайва сонливість може вказувати на ще одну загрозу - загрозу передчасної смерті, особливо після 40 років, пише Scienceblog.ru.

Ця заява не безпідставна і підтверджена науковими дослідженнями вчених з Кембріджського університету. Вони встановили зв'язок надлишку сну у літніх людей з підвищенням ймовірності наближення смерті. При цьому, чим більше людина спить, тим більший ризик смерті.

Вивчивши дані про 16 374 респонденти, вчені виявили, що перевищення норми сну в 7 - 8 годин всього на одну годину збільшує шанс летального результату протягом найближчих 13 років на 14%. Якщо зайва сонливість переслідує людину більше години кожен день, то шанси на передчасну кончину збільшуються на 32%. Дана залежність яскравіше виражена у пацієнтів у віці від 40 до 80 років.