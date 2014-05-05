Дефіцит вітаміну D небезпечний для здоров'я

Вітамін збільшує м'язову силу, захищає від раку і діабету 2-го типу. І, як довели останні дослідження учених з Університету Манчестера, може бути причиною постійного болю у тілі, пише Medical News Today. Подібний біль зазвичай пов'язують з ревматизмом або неврологічними розладами.

Значний вміст вітаміну D у таких продуктах, як риб'ячий жир, жирна риба, гриби, яєчний жовток і печінку. Добре приймати сонячні ванни, якщо є необхідність поповнити нестачу вітаміну. Під впливом УФ в тілі виробляється вітамін D.

Манчестерські фахівці досліджували дефіцит вітаміну D на прикладі понад 2300 європейців. Виявилося, що чоловіки, які мали дефіцит на початку дослідження, більш ніж в 2 рази частіше стикалися з хронічною болем загального характеру в порівнянні з людьми, що мали найбільшу концентрацію вітаміну. Подальше спостереження показало: кожен п'ятнадцятий чоловік, не мав симптомів на початку дослідження, згодом почав страждати від болю.

І, як правило, це стосувалося огрядних чоловіків, фізично неактивних, з депресією та іншими розладами. У цілому можна констатувати: скелетно-м'язові болі є відомим симптомом важкого дефіциту вітаміну D, який може бути пов'язаний з остеомаляцією (розм'якшенням кісток). Що стосується БАДів з вітаміном D, то немає точних підтверджень їхньої ефективності.

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