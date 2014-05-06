Чому деякі рани можуть не затягуватися роками

12:07, 06 травня 2014
Зарубіжні новини
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Через мутації організм перестає розпізнавати бактерії та ініціювати правильний тип імунної відповіді

Фото: УНИАН

Тонкий шар мікроорганізмів, що покриває шкіру людини, відіграє важливу роль у процесі загоєння ран. Це відкриття допоможе удосконалити методики регенерації шкірного покриву, особливо хронічних ран у літніх людей. Як зазначає Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, озвучену інформацію представив доктор Меттью Хардман.

Подібні рани з'являються внаслідок діабету або порушення циркуляції крові. Експерти порівняли мікробіом на поверхні шкіри людей з хронічними ранами і людей, у яких рани затягувалися. На думку вчених, так можна отримати бактеріальну "мітку", яка підкаже, якщо рана не затягнеться. І вже на основі цих даних медики повинні вибирати терапію. Як показали тести на гризунах, на "бактеріальну мітку" впливають гени.

Отже, миші з певною генетичною мутацією мали більше шкідливих бактерій на шкірі, а їхні рани затягувалися повільніше. Проблеми викликав ген, пов'язаний з хворобою Крона. Він допомагає клітинам ідентифікувати патогени і реагувати на них. Мабуть, через мутації організм перестає розпізнавати бактерії та ініціювати правильний тип імунної відповіді. Виходить, що гени визначають, яким буде мікробіом, що впливає на лікування пошкоджень.

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