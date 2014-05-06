Здорову дитину не можна позбавляти солодощів

Лікар-педіатр Дитячого клініко-діагностичного центру МЕДСЕН Наталія Ботвинникова розповідає, чи варто батькам позбавляти дитину солодощів, роблячи наголос на максимально здоровому способі життя, пише Meddaily.ru.

"Здоровий спосіб життя для дитини, безумовно, необхідний. Але він не передбачає суворі обмеження в харчуванні, якщо, звичайно, в цьому немає необхідності. Варто пам'ятати, що в раціоні дитини молодшого віку не повинні бути присутніми смажені, копчені, гострі продукти, не кажучи вже про солодкі газовані напої і фастфуд.

Ясна річ, що в майбутньому він купить собі що-небудь шкідливе і не раз. Але головне, щоб не було проблем з боку шлунково-кишкового тракту - гастритів, дуоденитів, дискінезій, придбаних в дитинстві, а це вже завдання батьків. Якщо дитина з раннього віку страждає алергічними захворюваннями, то до трьох років їй необхідно дотримуватися суворої дієти.

А потім під наглядом лікарів можна поступово вводити в раціон улюблені шоколадки і мандаринки і інше. Але немає ніякої необхідності обмежувати дитину, якщо вона здорова і немає ніяких передумов до алергічних реакцій, непереносимості будь-яких продуктів, гастроентерологічних захворювань та інших проблем зі здоров'ям".