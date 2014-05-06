ВООЗ назвала поліомієліт проблемою міжнародного значення

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що поширення поліомієліту в 10 країнах Азії, Африки і Ближнього Сходу є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, пише Газета.ру.

До подібного рішення учасники організації прийшли, вивчивши обстановку в Іраку, Афганістані, Пакистані, Камеруні, Ізраїлі, Нігерії, Сирії, Сомалі, Ефіопії та Екваторіальній Гвінеї.

ВООЗ рекомендує урядам країн, де широко поширений цей вірус, проводити вакцинацію своїх громадян перед поїздкою в інші країни.

У той же час у таких країнах, як Пакистан і Афганістан, проводити подібні заходи досить важко внаслідок складної обстановки.