Американські вчені пояснили, чому у польоті люди воліють напої на основі томатів, пише Газета.Ru з посиланням на The Los Angeles Times.

Зокрема, йдеться про томатний сік і про коктейль «Кривава Мері». Стаття, присвячена феномену, опублікована в науковому журналі Flavour.

Дослідникам вдалося з'ясувати, що це відбувається завдяки тому, що шум двигунів та низький тиск не впливають на сприйняття «п'ятого смаку» - так званого умамі.

Умамі - смак білкових речовин. Відчуття умамі створюють глутамат натрію та інші амінокислоти.

Умамі є важливим компонентом смаку сиру пармезан і рокфор, соєвого соусу та інших продуктів, а також неферментованих продуктів - волоського горіха, брокколі, помідорів, грибів, термічно обробленого м'яса.