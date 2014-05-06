Які продукти проганяють сон

Для початку потрібно виключити з раціону їжу і напої, які заважають заснути, рекомендує Майкл Гренднер з Пенсільванського університету. Наприклад, все, що містить кофеїн: "Зазвичай кофеїн виводиться з організму через 4-6 годин, але у чутливих людей ефект може тривати вдвічі довше".

Гренднер застерігає від споживання спиртного: можливо, воно полегшує засинання, але сон буде неглибокий. До того ж один з побічних продуктів переробки алкоголю надає підбадьорливого ефекту. Гренднер також радить уникати нікотину, великих порцій і пряних страв за вечерею.

Натомість допоможе відрегулювати ритми сну їжа багата на мелатонін. Якщо ви "сова", але змушені вставати в 7 ранку, їжте за вечерею, наприклад, вишні, причому малі дози мелатоніну (1,5-3 мг) діють краще, ніж великі.

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