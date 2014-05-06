Coca-Cola вилучить з напоїв інгредієнт, що викликає побоювання у споживачів

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, мова йде про бромовану рослинну олію, яка використовується як стабілізатор смаку, проте також застосовується для захисту матеріалів від загоряння.

Представник компанії Джош Голд зазначає, що рішення вилучити інгредієнт зі складу напоїв не було продиктоване міркуваннями безпеки, оскільки всі хімічні компоненти "Кока-Коли" схвалені на міжнародному рівні.

Рішення компанії стало наслідком посиленого тиску і неспокою з боку громадськості. Петицію про вилучення бромованої рослинної олії підписали декілька тисяч осіб.