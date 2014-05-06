Діти впізнають предмети на картинках з 9 місяців - дослідження

Діти починають пізнавати реальні предмети, зображені на картинках, з моменту досягнення 9 місяців, стверджують британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Child Development.

До такого висновку дослідники прийшли, спостерігаючи за 30 дітьми у віці 7 місяців протягом 20 тижнів.

Зокрема, їм вдалося встановити, що діти починають дізнаватися зображені на картинках предмети і асоціювати їх справжніми тільки після того, як їм виповниться 9 місяців.

Дослідники пояснюють це загальними для всіх здорових дітей процесами розвитку мозку і мислення.

med2.ru