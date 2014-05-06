Найкращий день для медичного огляду

Як правило, на вихідних люди дають собі поблажки. І саме в понеділок вони найбільше переживають з приводу здоров'я, показав аналіз пошукових запитів в Google. Другий день, порівняно з показниками запитів з понеділком, - вівторок (ці два дні запитів на тему здоров'я було на 30% більше порівняно з обсягом запитів за тиждень загалом).

В середу показники знижувалися на 3%, у четвер - на 15%, майже на 50% у п'ятницю і на 80% у суботу. Тож, ближче до п'ятниці, за словами співробітників Університету Сан-Дієго, люди починають менше слідкувати за собою, пише The Daily Mail. В цілому в середньому в день фіксується 160 мільйонів запитів, пов'язаних зі здоров'ям.

До речі, найбільше серцевих нападів відбувається в понеділок. А от у четвер йде спад. Причина в тому, що багато хто відчуває стрес через початок робочого тижня. Серцеві напади, напади гіпертонії, інсульти та інфекційні захворювання найчастіше проявляються на початку тижня. А все це додатково навантажує серце. Згідно з іншим дослідженням, найбільш тяжке психологічне відчуття виникає в середу.

Меддэйли