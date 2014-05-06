Нестача вітаміну D викликає болі в тілі, ревматизм та невралгії

Болі в тілі, які пов'язують з неврологічними проблемами або ревматизмом, можуть бути викликані нестачею вітаміну D. Такий висновок зробили вчені з Університету Манчестера, пишуть Подробности.

У проведеному ними дослідженні взяли участь понад 2,3 тисяч європейських чоловіків. З'ясувалося, що учасники з дефіцитом вітаміну D через певний період часу зіткнулися з хронічними болями в тілі вдвічі частіше, ніж ті, у кого концентрація вітаміну була високою. Як правило, скаржилися на болі огрядні чоловіки з невисоким рівнем фізичної активності та психологічними проблемами.

За оцінками авторів, скелетно-м'язовий біль - симптом важкого дефіциту вітаміну D. Є ймовірність, що його недолік пов'язаний з розм'якшенням кісток. Кращий спосіб заповнити нестачу вітаміну - приймати сонячні ванни, оскільки він виробляється під дією ультрафіолету.