Еволюційний відбір серед людства триває

В останнє десятиріччя було проведено кількасот досліджень генома людини, але до недавніх пір ніхто так і не міг однозначно відповісти, чи працює еволюційний відбір сьогодні? Аналізи стародавньої ДНК кістяків показують, що геном продовжив розвиватися навіть з кінця останнього льодовикового періоду, пише Scienceblog.ru.

Аналіз стародавньої ДНК проводився антропологами з Університету Йоганна Гутенберга в Майнці при співпраці з генетиками з Університетського коледжу Лондона і групою археологів з Берліна і Києва. Разом вони зробили сенсаційне відкриття - еволюція продовжила залишати значний відбиток на геномі людини навіть в останні 5 000 років. В результаті цього впливу відбулася значна зміна зовнішності сучасних людей в порівнянні з людьми, що жили 5 000 років тому.

Ми користуємося косметикою, підбираємо вітаміни для волосся і всіляко стежимо за своєю зовнішністю, тоді як древня людина була позбавлена всіх цих благ.

Детальний опис цього дослідження опубліковано в останньому номері журналу Proceedings of the National Academy of Sciences. Дане дослідження дасть вченим можливість точно говорити, які риси людського обличчя змінилися під впливом еволюційного відбору.