5 хвороб, які можна визначити за диханням

Можливо, це звучить як опис епізоду науково-фантастичного фільму: ви робите видих прилад, і він видає результати повного медичного обстеження. Тим не менш, сучасні технології в медицині вже дозволяють виявити низку хвороб за диханням.

Прилади, які називаються спектрометрами, здатні визначити дрібні домішки різноманітних молекул у повітрі, що ви видихаєте. Склад молекул залежить від роботи легенів і травної системи, від стану метаболізму. Лікарі навчилися визначати хвороби, аналізуючи характерні поєднання домішок у повітрі, що видихається. Ось перелік таких хвороб:

1.Рак легенів

«Електронний ніс», розроблений в 2013 році, здатний визначити рак легенів з точністю 99,5%. Для цього прилад визначає цілий список летких органічних молекул в диханні. Прилад перехитрив вчених: незважаючи на те, що не було ясно, які саме компоненти в суміші молекул свідчать про рак, сполуки безлічі молекул відрізняються у хворих і здорових людей. Прилад розрізняє поєднання подібно до читання штрих-кодів, хоча окремі смуги без цілого штрихкоду мало про що говорять.

2. Ниркова недостатність

Дихання може мати нотки нашатирю у хворих з нирковою недостатністю. Запах хворих нирок також описують як рибний, або схожий на запах сечі. Це пов'язано з тим, що нирки не справляються з виведенням аміачних та інших азотистих сполук з організму. Сучасні детектори дозволяють виявити порушення в роботі нирок до того, як небезпечні симптоми виявляться, і запобігти небезпечній для життя відмові нирок.

3. Серцевий напад

Спочатку розробивши тест дихання для хворих з нирковою недостатністю, лікарі використовували групу хворих з кардіологічного відділення в якості контрольної групи. Але несподівано виявили чіткі відмінності в «молекулярних штрих-кодах» складу видихуваного повітря молекул і у хворих серцем. Тепер неінвазивний тест дихання може замінити аналізи крові для визначення перенесеного нещодавно серцевого нападу або для оцінки небезпеки його настання у хворого.

4. Діабет

Діабет, не компенсований лікуванням, завжди супроводжується «фруктовим диханням». Хворі видихають повітря, запах якого схожий на виноградний сік, або навіть більше на штучний виноградний ароматизатор, а іноді на ацетон, засіб для зняття лаку з нігтів. Наукова назва стану - кетоацидоз, він пов'язаний з порушеннями обміну вуглеводів в організмі при діабеті і неповним окисленням жиру. Продукти окислення - кетони - легко виявити в диханні з допомогою приладу і вчасно почати підтримуючу терапію.

5. Ожиріння

Здавалося б, ожиріння видно неозброєним поглядом, навіщо тестувати дихання? Справді, нескладно визначити ранню стадію ожиріння за індексом маси тіла. Але деякі форми ожиріння розвиваються в юності стрімко: люди приписують зміни і різкий набір ваги властивостям пубертату, а між тим ознаки небезпечного розладу метаболізму залишаються непоміченими на тому етапі, коли їх можна повернути до норми. Вчені в Лос-Анджелесі визначили список молекул, який відрізняє дихання пацієнтів з ожирінням від здорових, і сподіваються застосувати аналіз для людей, у яких змінився метаболізм, але поки не змінився, індекс маси тіла.

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