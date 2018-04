Рак розвивається через поломки в хромосомах

Американські біологи пов'язали ламкі ділянки хромосом з виникненням ракових пухлин, йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пише Газета.ру.

Хромосомні сайти ламкості - ділянки хромосом людини, схильні до утворення розривів. Зазвичай ці розриви проявляються під час процесу реплікації ДНК.

Тепер дослідникам вдалося довести, що поява подібних розривів часто призводить до виникнення ракової пухлини.

Вчені стверджують, що поки що їм вдалося знайти лише «верхівку айсберга», і мають намір продовжити свої дослідження.

За їхніми словами, отримані результати необхідно направити на вироблення превентивних заходів проти раку.