Bayer купить безрецептурний бізнес Merck за $ 14,2 млрд
Німецька компанія Bayer заявила про досягнення домовленості з американським виробником фармпродукції Merck & Co про придбання його безрецептурного бізнесу
За офіційними даними, сума операції складе 14,2 млрд доларів.
Після оформлення покупки Bayer отримає права на лікарські засоби Кларитин (протиалергічний препарат), Афрін (спрей для зняття набряку слизової оболонки носа), а також бренди Coppertone (сонцезахисні засоби) і Dr. Scholl (засоби для догляду за ногами). Відзначимо, що продажі споживчого бізнесу Merck в минулому році досягли 7,4 млрд доларів.
Закриття угоди очікується в другій половині 2014 року, після того, як вона отримає схвалення антимонопольних відомств. За розрахунками економістів компанії, на інтеграцію нового підрозділ Bayer доведеться виділити в 2014-2015 роках близько 0,5 млрд доларів.
Раніше інтерес до безрецептурного бізнесу Merck виявляла британська Reckitt Benckiser, яка офіційно заявила про проведення переговорів з Merck в кінці минулого місяця.