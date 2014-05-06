Bayer купить безрецептурний бізнес Merck за $ 14,2 млрд

За офіційними даними, сума операції складе 14,2 млрд доларів.

Після оформлення покупки Bayer отримає права на лікарські засоби Кларитин (протиалергічний препарат), Афрін (спрей для зняття набряку слизової оболонки носа), а також бренди Coppertone (сонцезахисні засоби) і Dr. Scholl (засоби для догляду за ногами). Відзначимо, що продажі споживчого бізнесу Merck в минулому році досягли 7,4 млрд доларів.

Закриття угоди очікується в другій половині 2014 року, після того, як вона отримає схвалення антимонопольних відомств. За розрахунками економістів компанії, на інтеграцію нового підрозділ Bayer доведеться виділити в 2014-2015 роках близько 0,5 млрд доларів.

Раніше інтерес до безрецептурного бізнесу Merck виявляла британська Reckitt Benckiser, яка офіційно заявила про проведення переговорів з Merck в кінці минулого місяця.

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