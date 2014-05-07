Аспірин неефективний при первинній профілактиці інсультів - експерти

Згідно з офіційним повідомленням відомства, після вивчення наявних даних, не були отримані докази ефективності та безпеки АСК для первинної профілактики інсульту або інфаркту у пацієнтів, які не страждають серцево-судинними захворюваннями. Також експерти зробили висновок, що підвищений ризик шлункового або мозкового кровотоку на фоні прийому АСК перевищує його потенційну користь у запобіганні інсульту або інфаркту.

За даними фахівців FDA, прийом АСК може бути обґрунтований для вторинної профілактики інсульту або інфаркту у пацієнтів з історією серцево-судинних захворювань.

Заява FDA послідувала після того, як наглядове відомство відмовило компанії Bayer внесення змін в інструкцію із застосування препарату Аспірин. Виробник препарату хотів розширити показання лікарського засобу, вказавши, що Аспірин може застосовуватися для профілактики інсультів і інфарктів у пацієнтів без історії серцево-судинних захворювань.

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