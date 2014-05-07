Помідори корисні при лікуванні чоловічого безпліддя

Сполука, що надає томатам червоний колір, може збільшити показники фертильності у чоловіків, показало дослідження. Робота була присвячена лікопіну. З'ясувалося: сполука збільшувала число сперматозоїдів до 70%, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Відомо: в 50% випадків, коли пара не може завести дитину, проблеми саме у чоловіка. Звернути увагу на лікопін вчених змусили 12 досліджень. Всі вони довели, що сполука не тільки збільшувала кількість сперматозоїдів, але підвищувала їх швидкість пересування, скорочувала ступінь пошкоджень і зменшувала число аномальних сперматозоїдів. Правда, ще належить з'ясувати, як статистично лікопін впливає на кількість успішних вагітностей.

Коментує автор дослідження Ашок Агарвал, керівник Центру репродуктивної медицини Клівлендської клініки: "Є також дані про те, що лікопін захищає від хвороб простати, уповільнює або навіть гальмує розвиток раку простати".