Вчені з'ясували причину неефективності ліків

Виявляється специфічний білок нашого організму - P-глікопротеїн - діє як воротар, вимиваючи потенційно шкідливі хімічні речовини, що потрапляють в організм. Подібним чином вона поступає і з природними продуктами обміну речовин. Таким чином, P-глікопротеїн грає важливу роль у здоров'ї клітин.

З'ясувалося, що P-глікопротеїн як потужний модулятор хімічного транспорту через клітинні мембрани також може перешкодити впливуроботі лікарських агентам. Простіше кажучи, він вимиває їх точно так само, як ніби вони є токсичними сполуками. В результаті ефективність лікування зводиться нанівець, і в багатьох випадках пацієнт не отримує необхідної допомоги.

Цей процес лежить в основі виникнення множинної лікарської стійкості при деяких захворюваннях, включаючи різні форми раку. Команда дослідників запропонувала вирішити цю проблему шляхом розробки особливої лікарської форми - нанокапсул - яка змогла б обдурити P-глікопротеїн.

med2.ru