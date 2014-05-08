Електричні імпульси лікують депресію

В основі знаходиться елемент, що випускає невеликі електричні імпульси в мозок, тим самим активуючи частини, пов'язані з депресією, розповідає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. В ході клінічних випробувань дві третини добровольців заявили, що симптоми депресії зникли після використання шолома.

Більшість пацієнтів помітили зміни настрою вже в перший тиждень. Електричні імпульси впливали на капіляри, змушуючи утворювати нові судини в мозку. Даний процес імітує природні регенеруючі механізми. В результаті, крім депресії, може зникнути тривожність. Сама процедура не доставляє дискомфорту (людина навіть не відчуває імпульси).

Єдиним побічним ефектом може бути невелика нудота. Але вона зникає відразу після сеансу терапії. На сьогодні шолом протестували в ході експерименту з 65 пацієнтами з депресією. Всі вони проходили терапію.