У світі знизилися показники материнської смертності - ВООЗ

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), за останні 20 років рівень материнської смертності знизився на 45%, повідомляється в доповіді ВООЗ. За оцінками, в 1990 році в результаті ускладнень вагітності і пологів померло понад півмільйона жінок, а в 2013 році - 289 тисяч. На сьогодні близько 60% випадків смерті вагітних жінок і породіль припадає на африканські і азіатські країни, пише Медпортал.

Як відзначають експерти, хоча таке зниження материнської смертності є великим кроком вперед, тим не менше, цього недостатньо. «Щогодини в світі відбувається 33 випадки смерті матерів - це 33 випадки смерті, яких не повинно бути, - заявив Тім Еванс (Tim Evans) з Групи Світового банку. - Нам необхідно документально реєструвати кожне з цих трагічних подій, визначати їх причини та вживати виправні заходи».

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслюється, що проблеми у сфері дітонародження набагато гостріше відчуваються в країнах, що розвиваються, і в країнах Африки південніше Сахари, ніж в економічно розвинених державах. Наприклад, у період вагітності і пологів ризикує померти кожна 15-а мешканка Чаду і кожна 18 мешканка Сомалі, тоді як у Фінляндії цей ризик менший в тисячу разів.

Як свідчить світова статистика, близько 60% всіх смертей вагітних жінок і породіль припадає на 10 країн: Індію (50 000 випадків смерті), Нігерію (40 000), Демократичну Республіку Конго (21 000), Ефіопії (13 000), Індонезію (8 800), Пакистан (7900), Об'єднану Республіку Танзанію (7900), Кенії (6300), Китай (5900) і Уганду (5900). У деяких країнах Африки (Руанда, Екваторіальна Гвінея, Еритрея) з 1990 року рівень материнської смертності скоротився на 75%.

У деяких багатих країн світу в останні роки спостерігається зростання материнської смертності, проте, за словами фахівців, це більшою мірою пов'язано з меншою чисельністю населення цих країн і поліпшенням методів звітності.

Глава відділу ВООЗ з питань репродуктивного здоров'я Марлін Теммерман (Marleen Temmerman) підкреслила, що для прискорення зниження ризику материнської смерті необхідно інвестувати більше коштів на допомогу майбутнім матерям. За її словами, необхідно активніше впроваджувати програму планування сім'ї та збільшити доступність контрацепції, щоб уникнути небажаної вагітності, особливо серед підлітків, так як у дівчаток-підлітків високий ризик ускладнень.