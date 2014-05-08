Індонезія заявила про першу жертву MERS-CoV

Медики індонезійської провінції Північна Суматра заявили про ймовірну першу в країні жертвіу нового коронавіруса MERS-CoV ("верблюжого грипу"), повідомляє в середу газета Jakarta Globe.

Загинув 54-річний житель провінції, який повернувся у країну минулого тижня після паломництва в Саудівську Аравію, він помер через дві години, після того як потрапив у лікарню. "Ми підозрюємо, що жертва була інфікована MERS через явні симптоми захворювання", - сказав Лухур Суросо (Luhur Soeroso), лікар лікарні імені Адама Маліка в столиці Північної Суматри місті Погоди.

Сім'я покійного не дала медикам дозволу взяти зразки тканин для аналізу, додав лікар.

В карантинному відділенні лікарні також перебуває 50-річна мешканка Медана, яка теж повернулася з Саудівської Аравії, повідомляє в середу газета Jakarta Post. "У неї спостерігаються симптоми, які змушують говорити про захворювання MERS", - зазначив Суросо.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 5 квітня 2014 року загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування людей MERS-CoV, який був вперше виявлений у вересні 2012 року в Саудівській Аравії, склала 497 по всьому світу, в тому числі 131 з летальним результатом.

Випадки захворювання короновірусом досі зареєстровані в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Йорданії, Кувейті, Єгипті, Ємені, Великобританії, Тунісі, Омані, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Малайзії, Філіппінах і США. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Саудівській Аравії - 414, у тому числі 115 з летальним результатом.

РИА Новости