Вагітні жінки більше думають правою півкулею мозку, пише Газета.Ру з посиланням на The Telegraph з посиланням на дослідження британських вчених, яке буде представлене на Щорічних зборах британського співтовариства психологів.

До такого висновку дослідники прийшли, спостерігаючи за 39 вагітними жінками протягом строку їх вагітності, а також в перші кілька місяців материнства.

За словами вчених, вагітні жінки більше думають правою півкулею мозку, тому що саме в ній знаходяться ділянки, що відповідають за емоційні навички. У той же час ліва півкуля, що відповідає в тому числі і за логічні навички, працює набагато рідше.

Саме цим дослідники пояснюють поведінку жінок, які перебувають у "становищі".