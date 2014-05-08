Висока впевненість в собі корисна для здоров'я

Вчені переконалися в тому, що почуття підвищеної впевненості в собі може служити захисним щитом для організму. Зокрема воно оберігає людину від глибокого впливу стресів, пише Комсомольська правда в Україні з посиланням на www.glunews.ru.

Провівши експеримент, японські фізіологи з'ясували, що люди, які мають високий ступінь впевненості в собі як в психологічному, так і фізичному аспекті, мають здатність переживати стрес без особливих наслідків. У дослідженні брала участь велика група студентів та учнів середніх шкіл, які пережили землетрус 2011-го року. Найбільш впевнені у своїх силах учасники демонстрували при тестуванні, що швидше та ефективніше за інших справляються з необхідністю мінімізувати стресову ситуацію. Простіше кажучи, краще пристосовувалися до стресових обставин і швидше з них виходили.

Показово, що більш раннє дослідження також показувало, що зайва самовпевненість, яку часто записують в недоліки в людини, насправді може бути дуже корисною. Наявність цього почуття збільшує шанси на успіх, як у загальних соціальних рисах, так і в плані самореалізації.

- Люди нерідко плутають самовпевненість з упевненістю в собі або, наприклад, завищеною самооцінкою, але це дещо різні поняття, - зазначила "Комсомольській правді в Україні" психолог Марина Деркач. - Самовпевненість - це перебільшена впевненість у власних силах і самому собі, переконаність у своїй абсолютній правоті і власній досконалості. Так що в дослідженні, швидше, мова все ж таки йде про впевненість у собі.