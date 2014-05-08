У нащадків людей, які пережили чуму, підвищилася виживаність

У людей, що пережили «Чорну смерть» - епідемію чуми, що охопила в середині XIV століття величезні території в Європі, - підвищилася виживаність, йдеться в статті американських вчених, опублікованій в науковому журналі PLoS ONE, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши аналіз скелетів, що належать до різних часових періодів. Частина людей, яким вони належали, жили до чорної чуми, інші - під час цієї епідемії, а ще одна група - після.

За словами вчених, це пояснюється тим, що знизилася чисельність населення і рівень життя в цілому покращився. Подібна закономірність спостерігається після всіх масштабних епідемій.

Раніше дослідники припустили, що «чорну смерть» спровокувала легенева, а не бубонна чума.