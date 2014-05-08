Людина здатна самостійно регулювати роботу імунітету

За допомогою медитацій, дихальних тренувань та інших подібних вправ людина в змозі контролювати імунну систему, з'ясували вчені. Відомо, що нервова система впливає на імунну, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Маттхійс Кокс з Медичного центру Університету Рэдбауд досліджував це питання.

Його зацікавив Вім Хоф, який потрапив в Книгу рекордів Гіннеса як людина, що протистоїть холоду. Хоф здатний приймати крижані ванни, і він піднімався на вершину Кіліманджаро в одних шортах. Існує "методика по Хофу", яка покликана знизити чутливість до холоду.

Кокс зібрав дві групи добровольців. Одна тренувалася "за Хофу", а друга була контрольною. Отже, методика тренувань спиралася на купання в холодній воді, лежання на снігу, дихальні і медитативні практики. Був проведений загальний тест, який показав: група, яка займалася, демонструвала менше симптомів застуди.

У її членів також вироблялося менше білків, пов'язаних із запаленням, і було більше протизапального білка інтерлейкана-10. На думку вченого, випробуваний комплексний підхід варто взяти на озброєння людям з хронічними запальними розладами.