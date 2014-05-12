Починати худнути корисно в будь-який момент життя

Багато людей заздалегідь відмовляються від усіх спроб схуднути, посилаючись на те, що вони носять під шкірою великі запаси зайвого жиру роками, а то й десятиліттями, тож худнути їм запізно. Але стаж у питанні схуднення зовсім не важливий, з'ясували американські дослідники, тому що людина може почати худнути в будь-яку мить свого життя. Саме сьогоднішня вага впливає на ризик розвитку проблем з серцем і діабету.

"Біологічні ризики довготривалого ожиріння у людей, які зіткнулися із зайвою вагою в молодості, досить високі, - говорить автор дослідження професор Дженніфер Дауд. - Але для здоров'я важлива поточна вага людини, а не тривалість самого ожиріння, що є гарною новиною. Якщо ви схуднете навіть після 30 років боротьби з ожирінням, то небезпека хвороб серця і діабету різко впаде".

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