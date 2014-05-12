Життя "без сонця" шкідливе для здоров'я

Медики радять засмагати обережно, уникати тривалого перебування на сонці і користуватись влітку спеціальними кремами та лосьйонами, що нейтралізують шкідливий вплив ультрафіолету.

Але за повідомленнями шведських дослідників, значне (до мінімуму) скорочення доз ультрафіолету аж ніяк не сприяє зміцненню здоров'я і продовженню життя.

Число учасників дослідження (майже 30 000 осіб) та його тривалість (20 років) не викликають сумніву в тому, що дані, отримані співробітниками найбільшого науково-дослідного центру Швеції Інституту Каролінська (Karolinska Institute in Sweden), більш ніж достовірні.

Шведські вчені з 1992 по 2012 рік спостерігали за групою жінок, яких попросили регулярно записувати, скільки часу протягом кожного тижня вони перебували під впливом ультрафіолетових променів.

Аналіз даних привів до несподіваного висновку: у підгрупі учасниць, які максимально уникали впливу ультрафіолетових променів, показник загальної смертності був рівно в 2 рази вище, ніж у підгрупі любительок засмаги, які піддавалися максимально тривалогому впливу ультрафіолету.

У першій підгрупі цей показник склав 3 випадки смерті на кожні 100 жінок, а в другій - всього 1,5 випадку.

"Ці досить несподівані цифри можна пояснити тільки одним: хронічний дефіцит вітаміну D в організмі, який неминуче розвивається в умовах максимальної ізоляції від ультрафіолетових променів, робить украй негативний вплив на весь організм", - коментує результати дослідження його керівник професор Пелле Ліндквіст (Pelle Lindqvist).

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