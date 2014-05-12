Створений «розумний» гель для загоєння переломів кісток

Американські біоінженери створили гідрогель, який при температурі тіла миттєво перетворюється з рідини в напівтверду масу, а через деякий час починає деградувати в необхідному темпі. Дані розробки, що має перспективи стати своєрідною внутрішньою шиною для зламаних кісток, опубліковані в журналі Biomacromolecules, пише Медпортал.ру.

Проблемою більшості сучасних біополімерів, що реагують на зміну температури, є їх швидке руйнування після затвердіння, що заважає повноцінному загоєнню переломів кісток.

Вчені з університету Райса вирішили цю проблему, додавши в структуру молекул гелю хімічні «зшиваючі» компоненти. «Коли під впливом температури тіла відбувається загустіння гелю, починається процес його стабілізації», - пояснив головний автор дослідження Брендан Уотсон (Brendan Watson).

В майбутньому створений групою біоінженерів гель може стати матеріалом для опори і відновлення пошкоджених кісток та інших біологічних тканин в людському організмі.