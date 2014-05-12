Легені свиней планують пересаджувати людям

Пересадка людині органів тварин - це давня мрія трансплантологів, адже це дозволило б повністю вирішити проблему браку донорів. На жаль, ця процедура набагато складніша трансплантації від людини, оскільки немає можливості подолати відторгнення органу імунною системою. Найперспективніший спосіб це зробити - змінити гени тварини таким чином, щоб клітини не розпізнавалися імунною системою людини як чужорідні, пише Здоров'я.

Днями стало відомо, що біотехнологи збираються створити свиней із частково людськими генами, щоб пересаджувати людям свинячі легені без небезпеки відторгнення. Проект очолив Крейг Вентер - амбітний біолог, який набрав особливу популярність після заяви про створення першого організму на основі штучної ДНК, незважаючи на те, що використані методи використовуються вже багато років генними інженерами по всьому світу, і «штучна ДНК» виявилася досить нескладно модифікованою ДНК відомого мікроба. Роботу над свинею-донором Крейг Вентер планує провести спільно з корпорацією, що спеціалізується на пошуку нових терапевтичних методів боротьби з хворобами легень. Для отримання органів, які підходять для пересадки, фахівці збираються переписати гени свині, які відповідальні за імунну відповідь.

Захворювання легенів, що лідирують в списку хвороб органів, вражають людей всіх віків. Тільки в 2008 році, наприклад, інфекції легенів і обструктивна хвороба дихальних шляхів забрали 9,5 мільйонів життів у всьому світі.