Кедрові горіхи проти серцево-судинних недуг

13:20, 12 травня 2014
Зарубіжні новини
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Покращують роботу серця, запобігають утворенню холестеринових бляшок в судинах

Вживання кедрових горіхів в їжу служить хорошою профілактикою гіпертонії, ішемічної хвороби серця і атеросклерозу, повідомляє lenta-ua.net.

Користь кедрових горіхів в тому, що вони багаті ненасиченими жирними кислотами, вживання яких, як відомо, покращує роботу серця, запобігає утворенню холестеринових бляшок у судинах. Ці кислоти також сприяють швидкому розщепленню і засвоєнню організмом жирів.

Таким чином, вживання горіхів в їжу служить хорошою профілактикою гіпертонії, ішемічної хвороби серця і атеросклерозу. З рослинних жирів, рекомендованих дієтологами для вживання, перші рядки займають оливкова олія і олія кедрових горіхів. Ці продукти незамінні для тих, хто прагне позбутися від зайвої ваги. Лецитин, що міститься в кедрових горіхах, необхідний для живлення клітин головного мозку. Крім того, продукт багатий мінеральними речовинами, споживання яких сприяє підтримці імунітету.

Вітаміни Е і В, що входять до його складу, подарують здоровий доглянутий вигляд шкірі і волоссю, зміцнять кісткові тканини. Користь кедрових горіхів полягає ще і в тому, якмй сприятливий вплив їх регулярне споживання на роботу травної системи. Продукт безцінний для тих, хто страждає від виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, гастриту, підвищеної кислотності.

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