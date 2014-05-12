Чим небезпечні продукти у вакуумній упаковці

Вакуумна упаковка продуктів харчування - зручний і відносно безпечний спосіб зберігання. Відносність безпеки пов'язана з тим, що під вакуумною упаковкою можуть бути смертельно небезпечні бактерії, пише Meddaily.ru з посиланням на НІА "Кузбас" з посиланням на відкриття Технічного університету Данії.

Данські фахівці з'ясували: чверть пацієнтів, заражених бактеріями з числа тих, що мешкають під вакуумною упаковкою, знаходяться в групі підвищеного ризику смерті. Суть в тому, що в умовах відсутності кисню патогени - Listeria monocytogens - можуть ставати особливо агресивними. І, потрапляючи в тіло людини, вони починають активний наступ. За словами вчених, з цієї точки зору, небезпечні молоко, морозиво, сир, м'ясо, риба, напівфабрикати і овочі. Вони радять уникати продуктів у вакуумній упаковці.

Харчові отруєння небезпечніші, ніж багато хто вважає. Було доведено, що отруєння залишають слід на все життя. Так, одного разу отруївшись, можна потім мучитися діабетом, артритом, нирковою недостатністю, гіпертонією, серцевими нападами і інсультами. Пошкодження нирок, наприклад, викликані потужними токсинами, що виробляються бактеріями, які провокують отруєння. Артрит викликає неадекватна імунна відповідь на патогени. Ці проблеми можуть з'явитися протягом декількох тижнів після отруєння. А ось високий тиск дасть про себе знати лише через кілька років.